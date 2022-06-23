Боброва высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

«Я не то что за или против. У меня как не было мнения два года назад, так у меня его и нет. С одной стороны, будет интересно смотреть на женское одиночное катание, именно на зрелых девушек после 17 лет. Но, с другой стороны, какой интерес вызывали наши девочки, которые катались в 15 лет и делали по пять четверных в программе!» - приводит слова Бобровой «Чемпионат».

Напомним, решение о повышении минимального возраста спортсменов для участия во взрослых соревнованиях было принято на заседании конгресса ISU, который проходит в эти дни в тайском Пхукете.

Ранее стало известно о том, что представители России были допущены до участия в заседании, однако отстранение отечественных фигуристов от международных соревнований продлено до дальнейшего уведомления.