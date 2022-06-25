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Щербакова примет участие в баттле по брейк-дансу в Москве

Соревнования пройдут в «Лужниках».
25 июня 2022 10:17
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова на один день поменяет специализацию.

Как сообщают «РИА Новости», 18-летняя спортсменка примет участие в баттле по брейк-дансу. Щербакова сразится с участником шоу «Танцы на ТНТ» Антоном Тонски в рамках Дня московского спорта. Он пройдет 25 июня в «Лужниках».

«Я давно увлекаюсь танцами, но никогда не выступала в качестве танцора на сцене. Надеюсь, что сегодня мой ледовый опыт поможет справиться с волнением и показать, на что я способна в брейк-дансе», - заявила Щербакова.

Отметим, что МОК включил брейк-данс в программу ОИ-2024 в Париже.

Ранее стала известно, что другая олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет выставочный боксерский поединок с Олегом Саитовым.

источник: «РИА Новости»
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