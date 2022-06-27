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Тутберидзе в ближайшее время вернется из США в Россию

Ранее она покинула страну с целью визита к дочери Диане Дэвис.
27 июня 2022 18:10
автор: Александр Бойченко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в ближайшее время вернется в страну из США.

Об этом сообщил президент «Самбо-70» Ренат Лайшев «Матч ТВ».

«Точной даты возвращения Этери Георгиевны нет, но мы ждем ее в ближайшее время. Сейчас у всех пора отпусков, так что нет ничего страшного в том, что она пока отсутствует.

У меня нет и не было ощущений, что она может переехать», – сказал Лайшев.

Напомним, что воспитанницы Тутберидзе завоевали четыре золота на последних трех Олимпиадах. Кроме того, наставница активно помогает некоторым спортивным парам, а также танцевальному дуэту, в составе которого выступает ее дочь Диана Дэвис (партнер – Глеб Смолкин). В 2020-м Международный союз конькобежцев (ISU) признал 48-летнего специалиста лучшим тренером года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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