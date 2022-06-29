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Американские СМИ пишут, что Дэвис и Смолкин пройдут просмотр в Федерации США

В декабре пара стала второй на чемпионате России.
29 июня 2022 17:19
автор: Александр Поволоцкий

Российские спортсмены Диана Дэвис и Глеб Смолкин планируют пройти просмотр в Ассоциации фигурного катания США.

Как утверждает в своем твиттере журналист Дэйв Лиз, эта процедура состоится 30 июня. Ранее Этери Тутберидзе и ее дочь Дэвис опровергли информацию, что пара будет представлять на соревнованиях США.

Напомним, что 19-летняя фигуристка родилась в Лас-Вегасе. На Олимпийских играх вместе со Смолкиным они стали 14-ми. Недавно они прекратили сотрудничество с Игорем Шпильбандом.

В марте ISU решение отстранить всех россиян от всех международных соревнований.

источник: «Советский спорт»
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