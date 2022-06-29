Американские СМИ пишут, что Дэвис и Смолкин пройдут просмотр в Федерации США

Российские спортсмены Диана Дэвис и Глеб Смолкин планируют пройти просмотр в Ассоциации фигурного катания США.

Как утверждает в своем твиттере журналист Дэйв Лиз, эта процедура состоится 30 июня. Ранее Этери Тутберидзе и ее дочь Дэвис опровергли информацию, что пара будет представлять на соревнованиях США.

Напомним, что 19-летняя фигуристка родилась в Лас-Вегасе. На Олимпийских играх вместе со Смолкиным они стали 14-ми. Недавно они прекратили сотрудничество с Игорем Шпильбандом.

В марте ISU решение отстранить всех россиян от всех международных соревнований.