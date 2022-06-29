Тарасова считает сплетнями информацию о переходе Дэвис и Смолкина в сборную США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на сообщения о просмотре россиян Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в американской федерации.

Ранее появилась информация, что спортсмены пройдут процедуру в четверг, 30 июня.

«Сплетнями я не занимаюсь, а узнать, правда ли это, я не могу - звонить туда мне некому. Что же Тутбердизе теперь, от дочери отрекаться?», - приводит ТАСС слова Тарасовой.

Напомним, что Дэвис фигуристка родилась в Лас-Вегасе в семье Этери Тутберидзе. На Олимпийских играх вместе со Смолкиным они стали 14-ми. Недавно они прекратили сотрудничество с Игорем Шпильбандом.