«Мы должны быть более демократичны». Лайшев - о возможном переходе Дэвис и Смолкина в сборную США

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался относительно возможного перехода российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США.

«Других причин, по которым Этери Тутберидзе задерживается в США, нет. Это право ребят выступать за другую федерацию, ради бога, пусть выступают. То, что Этери сделала для нашей страны, говорит о том, что нам сомневаться в ребятах не стоит. Мы должны быть более демократичны, чем все остальные. Я абсолютно спокойно отношусь к решению ребят соревноваться за другую федерацию», - сказал Лайшев «Чемпионат».

Напомним, что 19-летняя фигуристка родилась в Лас-Вегасе. На Олимпийских играх вместе со Смолкиным они стали 14-ми.

В марте ISU решение отстранить всех россиян от всех международных соревнований.