Дочь Тутберидзе и сын актера Смолкина тайно поженились в марте

Дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе - Диана Дэвис в марте вышла замуж за своего партнера по танцевальному дуэту и сына известного российского актера Бориса Смолкина - Глеба.

В распоряжении Sport24.ru оказался скан свидетельства о браке фигуристов, заключенным еще в марте 2022 года в округе Кларк штата Невада (США).

Напомним, ранее стало известно, что пара пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США с целью выступления за сборную этой страны. Улетела к дочери и Этери Георгиевна, однако ее окружение уверяет, что тренер вернется в Россию.

Дэвис и Смолкин принимали участие в Олимпийских играх в Пекине, однако завоевать наград не смогли.