Жулин - о слухах про дочь Тутберидзе: Дыма без огня не бывает

Серебряный призер Олимпийских игр в фигурном катании, а ныне - известный тренер Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис - Глеб Смолкин будет выступать за команду США.

«Дыма без огня не бывает, наверное, они рассматривают какие-то варианты. Россия непонятно на какой срок отлучена, а тренер у них американский, она американка, если он на ней женится, тоже будет американцем. В случае смены гражданства они смогут выступать на международных соревнованиях, поэтому не исключаю такой возможности», - приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что пара пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США с целью выступления за сборную этой страны. Улетела к дочери и Этери Георгиевна, однако ее окружение уверяет, что тренер вернется в Россию.

Дэвис и Смолкин принимали участие в Олимпийских играх в Пекине, однако завоевать наград не смогли.

Кроме того, выяснилось, что пара успела связать себя узами брака в марте 2022 года.