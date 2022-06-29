В Госдуме отреагировали на слухи вокруг дочери Тутберидзе и ее мужа: Они же никого не убили

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина высказалась о слухах вокруг дочери Этери Тутберидзе - Дианы Дэвис и ее партнера и мужа Глеба Смолкина.

«Дэвис и Смолкин могут начать выступать за США? Хорошо там, где нас нет. Меня вопрос смены спортивного гражданства не касался, поэтому не знаю.

Удивлена ли я? Они же никого не убили, почему это должно быть шоком?», - приводит слова Родниной Sport24.ru.

Напомним, ранее стало известно, что пара пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США с целью выступления за сборную этой страны. Улетела к дочери и Этери Георгиевна, однако ее окружение уверяет, что тренер вернется в Россию.

Дэвис и Смолкин принимали участие в Олимпийских играх в Пекине, однако завоевать наград не смогли.

Кроме того, выяснилось, что пара успела связать себя узами брака в марте 2022 года.