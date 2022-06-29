Борис Смолкин - о свадьбе сына с дочерью Тутберидзе: Думаю, это выдуманная история

Известный российский актер Борис Смолкин заявил, что ничего не слышал о свадьбе своего сына - Глеба с дочерью Этери Тутберидзе - Дианой Дэвис.

«Я ничего об этом не знаю, не знаю. Сами удивлены. Думаю, что это выдуманная история. Мы каждый день созваниваемся, вчера ночью тоже говорили с Глебом, он ничего не сказал про это. Рассказывал, что тренируются, катаются, готовятся к выступлениям. Все у них в порядке, тренируются», - приводит слова артиста Woman.ru.

Напомним, ранее стало известно, что пара пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США с целью выступления за сборную этой страны. Улетела к дочери и Этери Георгиевна, однако ее окружение уверяет, что тренер вернется в Россию.

Дэвис и Смолкин принимали участие в Олимпийских играх в Пекине, однако завоевать наград не смогли.

Кроме того, выяснилось, что пара успела связать себя узами брака в марте 2022 года.