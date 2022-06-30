Тарасова проведет разговор с российскими фигуристами на тему смены гражданства

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова намерена провести разговор с российскими фигуристами на тему смены гражданства.

«Сейчас у меня нет ни малейшего представления, что действительно происходит, я просто рассуждаю, но на следующей неделе я поеду в Новогорск, где хотела бы провести собрание с нашими фигуристами, высказать свое мнение по этому поводу. Надо посмотреть, что ребята думают по этому вопросу. Дэвис и Смолкин - хорошая пара, но нужно понять, что думают ребята, которые находятся ближе к первому месту. Конечно, они вряд ли откровенно обо всем расскажут, но их настроения я понять смогу», - приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США с целью выступления за сборную этой страны. Улетела к дочери и Этери Георгиевна, однако ее окружение уверяет, что тренер вернется в Россию.

Кроме того, выяснилось, что Дэвис и Смолкин успели связать себя узами брака в марте 2022 года.