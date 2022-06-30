Дочь Тутберидзе Диана Дэвис и Глеб Смолкин поженились и могут начать выступать за США

Теперь, по информации источников, Дэвис и Смолкин в последний день июня собираются выступить на просмотре, который организует Федерация фигурного катания США.

Если дуэт решил выступать за США и завтра отправится на просмотр в местную федерацию, как написал ранее Лис, Смолкину как мужу проще получить гражданство.

Дэвис и Смолкин дебютировали в сборной России в сезоне-2021/22, они выступили на чемпионате Европы и Олимпийских играх в Пекине.

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В минувшем сезоне, который стал первым для дуэта на взрослом уровне, Диана и Глеб завоевали серебряные медали на чемпионате России, но на чемпионате Европы стали лишь седьмыми, а на олимпийском турнире в Пекине – и вовсе 14-ми.

ФФККР

В отпуске Тутберидзе также находится в США у дочери, встречается с разными тренерами и хореографами, но в сети появилась информация о том, что тренер также может остаться в США.