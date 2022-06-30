Тутберидзе покинула США и возвращается в Россию

Этери Тутберидзе вылетела из США и в скором времени прибудет в Москву.
Такой информацией располагает ТАСС, отметив также, что наставница вскоре снова воссоединится со своей группой.
Напомним, Тутберидзе улетала к своей дочери Диане Дэвис, которая проживает в Штатах. Фигуристка выступает в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным.
Напомним, ранее стало известно, что пара пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США с целью выступления за сборную этой страны.
Дэвис и Смолкин принимали участие в Олимпийских играх в Пекине, однако завоевать наград не смогли.
Кроме того, выяснилось, что пара успела связать себя узами брака в марте 2022 года.
источник: ТАСС