Стало известно, зачем Дэвис и Смолкин устраивали прокат перед Федераций фигурного катания США

Прокат российского танцевального дуэта Диана Дэвис - Глеб Смолкин перед представителями Федерации фигурного катания США не связан с возможной сменой фигуристами спортивного гражданства.

По информации ТАСС, существует определенная договоренность, что Диана и Глеб покажут свои программы специалистам и тренерам местной федерации. Тем более что пока спортсмены планируют оставаться работать в Неваде, а совершать частые перелеты из США в Россию на данный момент для них будет достаточно проблематично.

Не исключен вариант, что они смогут принимать участие во внутриамериканских соревнованиях по специальному приглашению, в связи с этим просмотр спортсменов тоже достаточно важен.

Напомним, Дэвис и Смолкин принимали участие в Олимпийских играх в Пекине, однако завоевать наград не смогли.

Кроме того, выяснилось, что пара успела связать себя узами брака в марте 2022 года.