Дочь Тутберидзе и сын актера Смолкина написали открытое письмо в связи со своим отъездом в США

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин опубликовали открытое письмо в связи с возникшими вокруг них в последнее время слухами.

«В последнее время в сети появилось много ложной информации о нас, поэтому мы хотели бы прояснить ситуацию.

Пару недель назад нами было принято решение покинуть группу Игоря Шпильбанда и начать работу с новой командой Елены Новак и Алексея Килякова.

Тренируясь с нашей новой командой, мы являемся спортсменами Сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах.

Что касается нашей личной жизни, то мы стараемся ее оберегать и надеемся на понимание и тактичность со стороны болельщиков и журналистов», - написали спортсмены в телеграм-канале своей команды.

Напомним, накануне стало известно, что фигуристы летали в США, чтобы показать свой прокат местной федерации фигурного катания. Вместе с ними в Штаты отправилась и мать Дианы - Этери Тутберидзе, которая уже возвращается в Москву.

Дэвис и Смолкин принимали участие в Олимпийских играх в Пекине, однако завоевать наград не смогли.

Кроме того, выяснилось, что пара успела связать себя узами брака в марте 2022 года.