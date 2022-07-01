Лайшев признался, что у дочери Тутберидзе действительно были серьезные проблемы со здоровьем

Руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев признался, что у дочери Этери Тутберидзе - фигуристки Дианы Дэвис действительно были проблемы со слухом.

«Эта тема особо не затрагивается, но такое действительно было. Я просил некоторых учителей оставаться после уроков и отдельно Диане доносить что-то, объяснять материал. Она не все могла воспринять. И операция небольшая у Дианы потом была, это правда», - приводит слова Лайшева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, накануне стало известно, что Дэвис вместе со своим парнтером по танцевальному дуэту Глебом Смолкиным летали в США, чтобы показать свой прокат местной федерации фигурного катания. Вместе с ними в Штаты отправилась и Тутберидзе, которая уже возвращается в Москву.

Дэвис и Смолкин принимали участие в Олимпийских играх в Пекине, однако завоевать наград не смогли.

Кроме того, выяснилось, что пара успела связать себя узами брака в марте 2022 года.