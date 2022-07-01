Щербакова на месяц уезжает в Сочи к Авербуху

Олимпийская чемпионка в фигурном катании Анна Щербакова анонсировала свое участие в Ледовом шоу Ильи Авербуха.

«С 8 июля по 7 августа я буду выступать в шоу ЧЕМПИОНЫ Ильи Авербуха. И я приглашаю вас в солнечный Сочи на наше шоу», - написала спортсменка в своем телеграм-канале.

Напомним, в июне Щербакова поучаствовала в ряде общественно-спортивных мероприятий в Москве: Анна выступила в баттле по брейк-дансу в рамках празднования Дня московского спорта в «Лужниках», а затем съездила в гости к футбольному ЦСКА.