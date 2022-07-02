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Тарасова прокомментировала первую тренировку Тутберидзе с командой после возвращения из США

Известный специалист уезжала в Америку к дочери Диане Дэвис.
02 июля 2022 17:05
автор: Александр Бойченко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Этери Тутберидзе виднее, как выстраивать тренировочный процесс с командой в период летнего межсезонье.

«Сначала вы вообще сомневались, что она приедет. Это ее вопрос - успеют или нет , к чему готовиться, сколько там выступлений будет - это все вопрос тренера. Я не их тренер, я не каждый день на тренировке», - сказала Тарасова ТАСС.

Напомним, Тутберидзе улетала к своей дочери Диане Дэвис, которая проживает в Штатах. Фигуристка выступает в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным.

Ранее стало известно, что пара пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США с целью выступления за сборную этой страны.

источник: ТАСС
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