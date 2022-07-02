«Внутри вас ждет послание». Валиева определилась с музыкой для новой короткой программы

Олимпийская чемпионка Пекина в командном первенстве по фигурному катанию Камила Валиева определилась с музыкой ждя своей новой короткой программы.

Фигуристка будет кататься под саундтрек из фильма «Интерстеллар», сообщил хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в своих соцсетях.

«Новая короткая программа для Камилы Валиевой. Внутри программы вас ждет послание», - написал специалист.

Напомним, в настоящее время Валиева с другими фигуристками Этери Георгиевны проводят учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорске.