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Гербольдт рассказала, кого считает самой титулованной фигуристкой

Фигуристка назвала спортсменку предыдущего поколения.
04 июля 2022 08:08
автор: Александр Шульгин

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт рассказала, кого она считает самой титулованной отечественной представительницей женского одиночного катания.

«Самая титулованная чемпионка для нас не Загитова и Медведева, а Ирина Слуцкая. Пусть без золота Олимпиады, лучшая - она.

Единственная наша чемпионка, которая смогла пережить годы унижений, - это Лиза Туктамышева. Ее считают старушкой, но ей всего 25 лет. Девушка в самом расцвете своих сил!», - приводит слова Гербольдт «Спорт-Экспресс».

Напомним, Слуцкая является двукратным призером Олимпийских игр: в Солт-Лейк Сити-2002 россиянка завоевала серебро, а в Турине-2006 - бронзу.

источник: «Спорт-Экспресс»
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