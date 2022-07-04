Навка считает вредным нахождение большого количества разных специалистов рядом со спортсменом

Олимпийская чемпионка в фигурном катании Татьяна Навка заявила, что современным спортсменам может быть вредно огромное количество мотиваторов и психологов рядом с ними.

«Современные коучи, психологи, маркетологи на каждом углу трубят о постановке цели и важности ее в жизни. У меня в детстве таких проблем не было. У меня был спорт, который невольно, но учит ставить цель и достигать ее, превозмогая себя, свои силы, развивает физические, моральные и человеческие качества!

Так, может быть, начать утро с тренировки? А там и цель подтянется?», - написала Навка в своих соцсетях.

Напомним, Татьяна выиграла золото олимпийских игр в Турине в 2006 году в соревнованиях танцоров в дуэте со своим партнером Романом Костомаровым.