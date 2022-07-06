Александра Трусова: Я смотрю судьям в глаза, гипнотизирую их

Серебряный призер Олимпиады-2022 в личном турнире Александра Трусова рассказала, в чем секрет ее успешных выступлений на льду.

«Меня отдали в фигурное катание в четыре года. Родители привели меня в секцию, потому что уже тогда я хорошо каталась на роликах. А сейчас я просто не представляю себя в другом виде спорта.

В чем, помимо сложных прыжков, мой секрет? Я смотрю в глаза судьям, чтобы они смотрели на меня и не могли оторваться, гипнотизирую их! (Улыбается)» — приводит слова Трусовой телеграм-канал Sportchic.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.