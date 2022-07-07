Жулин рассказал, почему Мишина и Галлямов стали третьими на Олимпийских играх в Пекине

Александр Жулин, хореограф фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, рассказал, в чем спортсменам необходимо прибавить.

«Они, несмотря на все титулы, в чем-то продолжают оставаться юниорами. Когда спортсмен не до конца избавился от юниорской психологии, он мало предлагает на тренировках сам. Думаю, на Играх в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли у Мишиной / Галлямова как раз благодаря этому качеству - показали более зрелое катание, более проникновенное, берущее за душу», - приводит слова Жулина RT.

Напомним, что Тарасова и Морозов стали в индивидуальном турнире спортивных пар серебряными призерами Олимпиады 2022 года, а Мишина и Галлямов - бронзовыми. Выиграли соревнования китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун.