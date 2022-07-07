Жулин назвал Синицину и Кацалапова «благодатным материалом» для постановщика

Александр Жулин, тренер российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, высказался о работе со своими подопечными.

«С Викой и Никитой мне особенно нравится работать. Они очень благодатный «материал» для любого постановщика. Если я, допустим, говорю, что мне нужна связка определенной продолжительности вдоль короткого борта, ребята тут же предлагают мне на выбор десяток вариантов. Такими же были Таня Навка с Романом Костомаровым», - приводит слова Жулина RT.

Напомним, что Синицина и Кацалапов выступают в танцах на льду и являются двукратными чемпионами Европы, чемпионами мира и олимпийскими чемпионами в команде. В личном турнире пара также является серебряными призером Олимпиады в Пекине.

Добавим, что Навка и Костомаров выиграли Олимпийские игры в Турине.