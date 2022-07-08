Валиева - об опыте выступлений с мужчиной: Сначала было страшно, но потом привыкаешь

Олимпийская чемпионка-2022 в командных соревнованиях Камила Валиева рассказала о своем опыте в парном катании вместе с Дмитрием Соловьевым.

«Это было довольно необычно, но мы с Димой начали кататься потихоньку, делали поддержки на полу, сначала было страшно, но потом, как и с прыжками, ты привыкаешь, остальное становится так, как будто ты это делал много раз.

Мне интересно все — и попробовать себя в шоу, и выступать на соревнованиях. В шоу это другое — ты стараешься работать на публику, передаешь эмоции. В спорте ты следишь за элементами. Тоже есть образ, но более сжатый», — приводит слова Валиевой Sport24.

Напомним, что 8 июля Валиева в паре с Соловьевым принимает участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в главной роли.