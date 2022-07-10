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Щербакова призналась, что после победы на Олимпиаде не знала, какие цели перед собой ставить

Россиянка победила на Играх-2022 в Пекине.
10 июля 2022 11:25

Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о своей победе в одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Самое первое - после объявления результатов накатывает. Затем как будто начался неизведанный период в жизни. Достиг главной цели и не понимаешь: а что дальше?» - приводит слова спортсменки РИА Новости.

Напомним, что Щербакова на Играх в Китае опередила свою соотечественницу Александру Трусову. Еще одна россиянка Камила Валиева заняла лишь четвертое место, провалив произвольную программу на фоне допингового скандала.

источник: «РИА Новости»
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