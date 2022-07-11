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Щербакова заявила, что Авербух позволяете ей принимать больше участия в постановках чем Тутберидзе

Олимпийская чемпионка начала работать с известным хореографом.
Щербакова заявила, что Авербух позволяете ей принимать больше участия в постановках чем Тутберидзе
11 июля 2022 10:17
автор: Максим Скороходов
автор фото: Телеграм-канал Ильи Авербуха

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова назвала главную особенность хореографа Ильи Авербуха.

«Главное отличие — степень моего участия в постановке. Возможно, это еще связано с тем, что пока Илья Изяславич не знает, какие элементы у меня получаются лучше, так как не видит мою работу на тренировках, как Даниил Маркович и Этери Георгиевна. Они обычно понимают, что я могу сделать. А здесь больше я показывала, как я вижу какие-то движения», - приводит слова Щербаковой Sport24.ru.

Отметим, что Авербух уже 15 лет участвует в программах популярного шоу «Ледниковый период». В начале апреля призер Олимпийских игр в танцах на льду объявил о начале тренерской карьеры.

источник: Sport24.ru
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