Бестемьянова назвала политическим решением исключение Петренко из ФФКУ

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о решении Федерации фигурного катания Украины (ФФКУ) исключить из своего состава победителя Игр-1992 в Альбервиле Виктора Петренко.
Напомним, что фигурист был наказан за участие в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Аленький цветочек».
«Это только политическое решение. Я знакома с Виктором Петренко. Он внес вклад в развитие не только нашего, но и мирового фигурного катания. Петренко выступал и выигрывал Олимпиады. Он действительно роскошный фигурист, который многие годы работал в турне Тома Коллинза в Америке. Его знает и уважает весь мир!» - приводит слова Бестемьяновой Sport24.ru.
Добавим, что Навка является женой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина.
источник: Sport24.ru