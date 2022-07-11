Вайцеховская заявила, что Петренко почти 30 лет не имеет отношения в УФФК

Известный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала решение Украинской федерации фигурного катания исключить из своего состава олимпийского чемпиона Виктора Петренко.

«Похоже, что любой ситуации нужно дать возможность развиться до абсурда — в этом случае можно хотя бы надеяться, что абсурд начнет изживать сам себя. Это я про дисквалификацию Виктора Петренко Украинской федерацией фигурного катания, к которой Петренко не имеет отношения уже почти 30 лет», - приводит слова своего журналиста RT.

Напомним, что фигурист был наказан за участие в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Аленький цветочек».