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Дэвис и Смолкин демонстрировали свою программу в США для проверки ее соответствия правилам

По ту сторону океана находился новый председатель технического комитета по танцам ISU.
11 июля 2022 16:34
автор: Максим Скороходов

Бывший судья Александр Веденин раскрыл подробности поездки российского дуэта, выступающего в танцах на льду, Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в США.

«Утверждение о «просмотре в федерации США» с самого начала выглядело очень сомнительным. Персонаж Дэйв Лиз, придуманный нашими блогерами с известного форума, известен в России больше, чем в США. Он часто поставляет не совсем достоверную информацию», - приводит слова Веденина «Матч ТВ».

Лиз утверждал, что российская пара собирается менять спортивное гражданство.

Напомним, Дэвис и Смолкин принимали участие в Олимпийских играх в Пекине, однако завоевать наград не смогли.

Кроме того, выяснилось, что пара успела связать себя узами брака в марте 2022 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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