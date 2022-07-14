Тутберидзе раскритиковала Лиса, заявлявшего, что Дэвис поменяет спортивное гражданство

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе обрушилась с критикой на американского журналиста Дэйва Лиса, утверждавшего, что она, а также ее дочь Диана Дэвис вместе с партнером Глебом Смолкиным перейдут в сборную США.

«Дэйв, ты полном дерьма. У тебя нет совести, достоинства. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг. Тебе должно быть стыдно», - приводит «Чемпионат» сообщение Тутберидзе в социальных сетях.

Слухи возникли из-за того, что пара Дэвис/Смолкин устраивали прокат перед Федерацией фигурного катания США. Позже стало известно, что они проверяли свою новую программу на соответствие правил у нового председателя технического комитета по танцам Международного союза конькобежцев Шона Реттстатта.