«Кусок идиота». Тарасова отреагировала на предложение Терюшкова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвергла критике депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова, который предложил приравнять смену гражданства российскими спортсменами к измене родине.

«Кусок идиота. Я не знаю, что творится в головах этих людей. Видимо там все очень грустно, если к спортсменам такое отношение. Смена спортивного гражданства - личное дело каждого человека», - приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, что МОК допускает участие российских спортсменов в нейтральном статусе, благодаря чему продолжают выступать российские теннисисты, дзюдоисты, самбисты, шахматисты и представители еще нескольких видов спорта.

8 апреля стало известно о том, что Федерации санного спорта России удалось восстановится в своих правах и добиться отмены санкций в отношении российских спортсменов, чтобы они могли принимать участие в международных соревнования.

Позднее свой международный статус восстановила и Федерация бобслея России.