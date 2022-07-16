Роднина - о заявлении Терюшкова: Что теперь, Рыбакину уличить в госизмене?

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина подвергла критике депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова, который предложил приравнять смену гражданства российскими спортсменами к измене родине.

«Считаю, это очередная глупость! Взять, например, теннисистку Рыбакину, которая до 2018 года была гражданкой России, но сейчас выступает за Казахстан - это дружественная нам страна. И что теперь, ее уличить в госизмене?» - приводит слова Родниной «Матч ТВ».

Напомним, что МОК допускает участие российских спортсменов в нейтральном статусе, благодаря чему продолжают выступать российские теннисисты, дзюдоисты, самбисты, шахматисты и представители еще нескольких видов спорта.

8 апреля стало известно о том, что Федерации санного спорта России удалось восстановится в своих правах и добиться отмены санкций в отношении российских спортсменов, чтобы они могли принимать участие в международных соревнования.

Позднее свой международный статус восстановила и Федерация бобслея России.