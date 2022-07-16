Щербакова и Трусова поступили в университет без вступительных испытаний

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер ОИ-2022 Александра Трусова поступили в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Как сообщает официальный сайт РГУФКСМиТ, фигуристки будут учиться на заочном отделение программы бакалавриата «Спорт». Списки опубликовала пресс-служба университета.

Отметим, что Щербакова и Трусова заняли бюджетные места на спортивном направлении без вступительных испытаний.

Напомним, что Анна также является чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионка России.