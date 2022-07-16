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Щербакова и Трусова поступили в университет без вступительных испытаний

Фигуристки будут учиться на заочном отделении.
16 июля 2022 21:20
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер ОИ-2022 Александра Трусова поступили в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Как сообщает официальный сайт РГУФКСМиТ, фигуристки будут учиться на заочном отделение программы бакалавриата «Спорт». Списки опубликовала пресс-служба университета.

Отметим, что Щербакова и Трусова заняли бюджетные места на спортивном направлении без вступительных испытаний.

Напомним, что Анна также является чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионка России.

источник: «Советский спорт»
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