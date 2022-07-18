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Рудковская выразила свое отношение к интригам в женском фигурном катании

По ее словам, современные интриги вышли на совершенно иной уровень по сравнению с тем, что было раньше.
18 июля 2022 18:22
автор: Владислав Корегин

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделилась мнением по поводу интриг в женском фигурном катании.

– Ни у мужчин, ни у спортивных пар нет такой концентрации подводных течений, склок и интриг, как в женском катании или танцах. Те интриги, которые существовали в фигурном катании в период противостояния Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, – просто детский лепет в сравнении с тем, что происходит на женском льду сейчас, – цитирует Рудковскую RT.

Отметим, что Плющенко завершил свою профессиональную карьеру в марте 2017 года. В апреле того же года он открыл в Москве академию «Ангелов Плющенко» с целью подготовки молодых фигуристов и выведения их на мировой уровень.

Добавим, что в группе Плющенко занимались Александра Трусова и Алена Косторная. Однако обе спортсменки прекратили трудовое сотрудничество со специалистом весной прошлого года.

источник: «RT на русском»
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Рудковская выразила свое отношение к интригам в женском фигурном катании
По ее словам, современные интриги вышли на совершенно иной уровень по сравнению с тем, что было раньше.
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