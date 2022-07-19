Навка объяснила, почему Ханю завершил карьеру

Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка объяснила, что сподвигло Юдзуру Ханю завершить карьеру.
«Юдзуру Ханю - величайший фигурист планеты. Такие как он – это большая редкость.
Ханю не мог прыгать вечно. Это огромная нагрузка для организма. Каждый человек чувствует, когда вовремя уйти. Будем радоваться его карьере среди других профессионалов в шоу. Надеюсь, что у нас будет возможность, когда Юдзуру сможет порадовать и наших российских зрителей», – приводит слова Навки Sport24.ru.
Добавим, что Ханю является вторым после Евгения Плющенко двукратным олимпиоником в этом виде спорта,
Кроме того, фигурист является двукратным чемпионом мира.
источник: Sport24.ru