Фигуристка Забияко не будет выступать под флагом Канады

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Наталья Забияко не будет выступать за сборную Канады.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что 27-летняя фигуристка, завершившая свою карьеру в 2020 году, приняла решение вернуться в профессиональный спорт и выступать за канадскую национальную команду в паре с Закари Дэйлманом.

– Канадская федерация фигурного катания ранее обращалась к нам по поводу Натальи Забияко и уже прислала отказ от своего запроса. В данный момент Забияко – российская фигуристка, – цитирует Когана «РИА Новости».

Напомним, что до 2014 года Забияко представляла Эстонию, а затем переехала в Россию и выступала в паре с Александром Энбертом, с которым они выиграли серебряные медали Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.