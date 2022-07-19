Тарасова высказалась о приглашении Валиевой, Трусовой, Щербаковой на шоу в Китай

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что в Китае планируют организовать шоу с участием Александры Трусовой , Анны Щербаковой и Камилы Валиевой.

«Сейчас девушки заняты в шоу: кто у Илюши Авербуха, кто у Навки, кто у Плющенко. Они работают, а не сидят без работы. Конечно, когда приглашают в Китай… Я бы своих отпустила», - приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Напомним, что данные фигуристки выступали на Олимпиаде-2022 в Пекине. Щербакова заняла первое место в одиночном катании, Трусова расположилась на второй позиции, а Камила Валиева остановилась на четвертой строчке, провалив выступление в произвольной программе на фоне допингового скандала.