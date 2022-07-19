«Самая большая звезда в истории фигурного катания»: Плющенко - о заявлении Ханю

Прославленный российский фигурист Евгений Плющенко отреагировал на информацию о том, что японский фигурист Юдзуру Ханю принял решение завершить карьеру.

«Сегодня я узнал, что мой хороший друг, выдающийся фигурист, самая большая звезда в истории фигурного катания Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры. Я ценю все, что он сделал для фигурного катания», - написал спортсмен в своих соцсетях.

Добавим, что Ханю является вторым после Евгения Плющенко двукратным олимпиоником в этом виде спорта,

Кроме того, фигурист является двукратным чемпионом мира, четырехкратным победителем финала Гран-при и шестикратным чемпионом Японии.