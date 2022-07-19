Гончаренко считает, что Ханю будет участвовать в шоу вместе с Загитовой и Медведевой

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко отреагировала на информацию о том, что японский фигурист Юдзуру Ханю принял решение завершить карьеру.

«Его идея с шоу - это прекрасно. Творческие люди могут многое дать зрителям и для развития подрастающего поколения. Вполне можно ожидать Женю Медведеву и Алину Загитову, с которыми у него прекрасные отношения, в ледовых шоу», - приводит слова специалиста Metaratings.

Добавим, что Ханю является вторым после Евгения Плющенко двукратным олимпиоником в этом виде спорта, Кроме того, фигурист является двукратным чемпионом мира, четырехкратным победителем финала Гран-при и шестикратным чемпионом Японии.