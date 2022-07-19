Лайшев похвалил Китай за приглашение Щербаковой, Валиевой и Трусовой в шоу

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на информацию о том, что в Китае планируют организовать шоу с участием Александры Трусовой , Анны Щербаковой и Камилы Валиевой.

«Прекрасно, замечательно. Очень хорошая идея. Китай - дружественная страна, они понимают нас. Молодцы», - приводит слова Лайшева «Матч ТВ».

Напомним, что данные фигуристки выступали на Олимпиаде-2022 в Пекине. Щербакова заняла первое место в одиночном катании, Трусова расположилась на второй позиции, а Камила Валиева остановилась на четвертой строчке, провалив выступление в произвольной программе на фоне допингового скандала.