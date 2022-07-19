Кондратюк - о завершении карьеры Ханю: Невероятно счастлив, что успел покататься с ним на одном льду

Олимпийский чемпион-2022 в командном первенстве Марк Кондратюк эмоционально прокомментировал завершение карьеры двукратного олимпийского чемпиона из Японии Юдзуру Ханю.

«Легенда фигурного катания и олицетворение искусства на льду! Юдзуру был и остается для меня примером на протяжении всей сознательной спортивной жизни!

Мечтал покататься с ним на одном соревновательном льду. Невероятно счастлив, что успел! Когда становилось тяжело, всегда пересматривал эту великую программу», — написал Кондратюк в своем телеграм-канале.

Добавим, что Ханю является вторым после Евгения Плющенко двукратным олимпиоником в этом виде спорта, Кроме того, фигурист является двукратным чемпионом мира, четырехкратным победителем финала Гран-при и шестикратным чемпионом Японии.