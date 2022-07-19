Великова - о Забияко: Думаю, что в ее возрасте надо уже успокоиться

Заслуженный тренер России Людмила Великова поделилась мнением о решении Канады отозвать запрос на выступление российской фигуристки Натальи Забияко за сборную.

«Русских никто не принимает, отовсюду отфутболили. Ради чего ей возвращаться? Человек что, не может найти себе другое занятие? Я думаю, что в ее возрасте надо уже успокоиться», - приводит слова специалиста «Газета.ру».

Напомним, Забияко ранее выступала в паре с Александром Энбертом. Пара становилась серебряным призером Олимпийских игр - 2018 в Пхенчхане. Весной 2020 года они завершили карьеру из-за медицинских противопоказаний у партнера.