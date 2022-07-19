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Великова - о Забияко: Думаю, что в ее возрасте надо уже успокоиться

Фигуристка хотела представлять Канаду.
19 июля 2022 21:18

Заслуженный тренер России Людмила Великова поделилась мнением о решении Канады отозвать запрос на выступление российской фигуристки Натальи Забияко за сборную.

«Русских никто не принимает, отовсюду отфутболили. Ради чего ей возвращаться? Человек что, не может найти себе другое занятие? Я думаю, что в ее возрасте надо уже успокоиться», - приводит слова специалиста «Газета.ру».

Напомним, Забияко ранее выступала в паре с Александром Энбертом. Пара становилась серебряным призером Олимпийских игр - 2018 в Пхенчхане. Весной 2020 года они завершили карьеру из-за медицинских противопоказаний у партнера.

источник: «Газета.Ru»
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