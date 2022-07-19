Авербух считает, что российский зритель не скоро увидит ледовое шоу с участием Ханю

Серебряный призер ОИ-2022 Илья Авербух высказался относительно проведения в России ледового шоу двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

Напомним, что сегодня 27-летний японец завершил карьеру. Ханю намерен создать свое ледовое шоу.

«Думаю, что сегодня пригласить Юдзуру Ханю в Россию практически невозможно. У него есть контракт. Он выступает только в Японии. Он не выступает нигде за рубежом, у него заключен эксклюзивный контракт. И стоимость его выхода на лед, наверное, самая дорогая в мире, какая только существует. Юдзуру — самый дорогой фигурист в истории. Я думаю, что в ближайшее время никто не привезет Ханю в Россию», — цитируют Авербуха «РИА Новости».

Добавим, что Ханю является вторым после Евгения Плющенко двукратным олимпиоником в этом виде спорта, Кроме того, фигурист является двукратным чемпионом мира, четырехкратным победителем финала Гран-при и шестикратным чемпионом Японии.