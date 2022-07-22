Трусова не сможет провести мастер-класс в Стокгольме по политическим причинам

Российская фигуристка Александра Трусова не сможет провести мастер-класс в Стокгольме, который должен был пройти 27–28 августа. Об этом сообщает Loop Sport.

По информации источника, показательная тренировка Трусовой отменена по политическим причинам.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.