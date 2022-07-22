Тарасова прокомментировала решение не пускать Трусову в Швецию на мастер-класс

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что мастер-класс Александры Трусовой в Стокгольме отменили вследствие рекомендации со стороны шведской федерации фигурного катания.

«Шведская федерация фигурного катания порекомендовала не заниматься этим проектом? Пусть они другими проектами занимаются. Бог им судья», - приводит слова наставницы «Чемпионат».

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.