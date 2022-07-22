«Они не знают, как нас задеть». Лайшев - об отмене мастер-класса Трусовой в Швеции

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал тот факт, что шведская федерация фигурного катания рекомендовала местным властям отменить мастер-класс серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Трусовой.

«Они действуют как мелкие пакостники — во вред только себе. Эта оголтелость, бессильная злоба, которая передается. Не знают еще, как нас задеть. Однако нас не задеть. Мы все равно самые лучшие: самые красивые, мудрые, мастеровитее всех вместе взятых. Мы это не раз доказали во всех видах спорта», — сказал Лайшев «Чемпионату».

Мастер-класс должен был пройти в Стокгольме 27-28 августа.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.