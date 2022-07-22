Роднина с пониманием отнеслась к отмене мастер-класса Трусовой в Швеции

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на информацию о том, что мастер-класс Александры Трусовой в Стокгольме отменили вследствие рекомендации со стороны шведской федерации фигурного катания.

«Мы не знаем условия поездки. Может быть, это частное лицо, которое не получило разрешения от национальной федерации. Мы не знаем условия заключения договора»,- приводит слова Родниной «СЭ».

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.