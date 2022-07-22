«Что здесь странного? Идет русофобия». Бестемьянова - о недопуске Трусовой в Швецию

Олимпийская чемпионка-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала недопуск российской фигуристки Александры Трусовой провести мастер-класс в Стокгольме (Швеция).

«А что здесь странного? Если с оперными певцами разрывают контракты, то чем мы отличаемся от них? Идет русофобия — абсолютный отказ от всего русского. Даже Достоевского запрещают», — сказала Бестемьянова «Чемпионату».

Мастер-класс должен был пройти в Стокгольме 27-28 августа.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.