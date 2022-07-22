Бутырская - об отмене мастер-класса Трусовой в Швеции: Меня уже ничего сейчас не удивляет

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская отреагировала на информацию о том, что мастер-класс Александры Трусовой в Стокгольме отменили вследствие рекомендации со стороны шведской федерации фигурного катания.

«Меня уже ничего сейчас не удивляет. Но у нас была история. Когда мы приехали в Финляндию, нам просто не разрешили жить в гостинице вместе с иностранными спортсменами. Поэтому, о чем тут вообще говорить?» - приводит слова Бутырской «СЭ».

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.